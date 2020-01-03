Yola düşen kayalar korku saçıyor

Aydın'da Karpuzlu ilçesi Tekeler mahallesinde yaşayan vatandaşlar, kayalardan dolayı korku içinde yaşıyor. Köye giden yol üzerinde bulunan dağın eteklerindeki dev kayalar, özellikle yağışlarda kayarak yola devriliyor. Bir aracı bile ezip geçecek kadar devasa kayaların yola devrilmesinden korkan vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet etti. Yolu inceleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, sürekli kayaların düştüğü ve düşebileceği yolun bir kilometrelik mesafesinde güzergah değiştirme ve yol genişletme çalışması yapılması için harekete geçti. Tekeler Mahalle Muhtarı Ersin Erçetin, "Mahalle halkı olarak tedirginiz. Büyükşehir ekipleri, güzergah değiştirme ve yol genişletme çalışmalarını 2020 yılı yol projesine dahil edeceklerini söyledi. Umarım kısa zamanda yolumuz yapılır" dedi.