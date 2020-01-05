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“Gereksiz yaya geçitleri kaldırılsın!”

“Gereksiz yaya geçitleri kaldırılsın!”
Giriş Tarihi: 5.1.2020

Aydın'ın ilçesi Efeler'de cadde ve bulvardaki yaya geçitlerin çok fazla olması, sürücülerin tepkisine neden oluyor. Hükümet Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasındaki en az 10 yaya geçidinin bulunduğunu, bunlardan en az 4-5 tanesinin gereksiz olduğunu kaydeden sürücüler, "Sürücüler olarak yaya geçitlerine büyük önem veriyoruz. Yayaların can güvenliği en dikkat ettiğimiz bir husus. Bizim tek sıkıntımız, yaya geçitleri bu iki bölgede çok fazla. Neredeyse 10-20 metrede bir yaya geçidi var. Bu durum trafik akışının yavaşlamasına neden oluyor. Sürücüler olarak talebimiz, bazı yaya geçitlerinin iptal edilmesi" dedi.

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