İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen ve 200 pehlivan devenin katıldığı deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

34'üncü Geleneksel İncirliova Deve Güreşi, 200 pehlivan devenin katılımı ile İncirliova Deve Güreşi alanında gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın himayesinde gerçekleştirilen güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden 200 deve katıldı.