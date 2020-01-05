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İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti

İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti

05.01.2020, 15:57

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen ve 200 pehlivan devenin katıldığı festivali renkli görüntülere sahne oldu.
34'üncü Geleneksel , 200 pehlivan devenin katılımı ile İncirliova Deve Güreşi alanında gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı 'nın himayesinde gerçekleştirilen güreşlere Ege, ve Marmara bölgesinden 200 deve katıldı.

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