  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 48 düzensiz yakalandı

Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

07.01.2020, 11:39

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kuşadası açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN