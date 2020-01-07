Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kuşadası açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.AA
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