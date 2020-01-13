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’da kış ortasında deniz keyfi

Aydın’da kış ortasında deniz keyfi
Giriş Tarihi: 13.1.2020
EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yazdan kalan günler yaşanıyor. Termometrelerin 16 dereceyi gösterdiği ilçede bazı vatandaşlar, havanın güzel olmasını fırsat bilerek denize girdi. Kış ortasında Altınkum Plajı'nda güneşlenen ve denize giren vatandaşlar, deniz suyu sıcaklığının daha yüksek olduğunu ve denizde üşümediklerini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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