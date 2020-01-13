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Buharkent’te engelli Demir’e araç sürprizi

Buharkent’te engelli Demir’e araç sürprizi
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Aydın'da doğuştan engelli Ferdi Demir, hayalini kurduğu engelli aracına Buharkent Kaymakamlığı, AK Partili Buharkent Belediyesi ve Toplumeli Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla kavuştu. Dernek binası önündeki törenle engelli aracı Demir'e teslim edildi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Ferdi Demir kardeşimizin engelli araç talebini öğrendik. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Toplumeli Yardımlaşma Derneği'nin destekleriyle aracı aldık ve kardeşimize verdik. Böyle çalışmaları üstlenmek güzel. Belediye olarak her zaman bu tür proje ve dayanışmaların içinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

■ MEHMET KAVAS
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