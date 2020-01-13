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Didim’de bir kisi ayagından vuruldu

Didim’de bir kisi ayagından vuruldu
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Aydın'da husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vuruldu. Olay Didim'e bağlı Çamlık mahallesinde meydana geldi. T.T. ile A.Ö'nün tartışması kavgaya dönüşünce, A.Ö, belinden çıkardığı silahla T.T'nin ayaklarına 4 el ateş etti. Yaralı T.T. sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis A.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakaladı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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