Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Berna Çürükoğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Bozdoğan'ın Kılavuzlar mahallesinde meydana geldi. Dağlık alanda zeytin toplamaya giden 8 kadının römork içerisinde olduğu ve AK Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Adnan Elmacı'nın idaresindeki traktör devrildi. Kaza sırasında römorkun altında kalan genç kadın Berna Çürükoğlu, feci şekilde can verdi. Kazanın ardından traktörü kullanan Elmacı da kalp krizi geçirdi. Elmacı ile birlikte kazada yaralanan 6 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZIM YÖRÜKCE
KAZIM YÖRÜKCE
Genç kadının hayatı traktör altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.