Genç kadının hayatı traktör altında kaldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Berna Çürükoğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Bozdoğan'ın Kılavuzlar mahallesinde meydana geldi. Dağlık alanda zeytin toplamaya giden 8 kadının römork içerisinde olduğu ve AK Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Adnan Elmacı'nın idaresindeki traktör devrildi. Kaza sırasında römorkun altında kalan genç kadın Berna Çürükoğlu, feci şekilde can verdi. Kazanın ardından traktörü kullanan Elmacı da kalp krizi geçirdi. Elmacı ile birlikte kazada yaralanan 6 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



KAZIM YÖRÜKCE