Mihriban’a doktor aranıyor

Efeler ilçesinde yaşayan Atilla (26) ve Ceylan Gedik (30) çiftçinin ilk çocukları Mihriban, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 7 ay önce prematüre olarak dünyaya geldi. Solunum rahatsızlığı nedeniyle 2 ay yoğun bakım kuvözünde tutulan Mihriban bebeğin, doğuştan kalbinin delik ve akciğerinin gelişmediği tespit edildi. Mihriban bebek hastaneden taburcu edildikten sonra sağlık sorunları artmaya başladı.



BURNUNDAN BESLENİYOR

Yedikleri akciğerine kaçan Mihriban bebeğin beslenebilmesi için burnundan akciğerine hortum takıldı. Burnundan beslenerek hayata tutunmaya çalışan Mihriban bebeğin hastalığına doktorlar tarafından bir türlü teşhis konulamadı. Hastalığının teşhisi olmadığından tedavisi yapılamayan bebekleri için ailesi çaresiz kaldı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Gedik ailesi, Mihriban'ın hastalığının teşhisi koyacak hastane ve doktorun bulunması için yardım istiyor.



■ KAZIM YÖRÜKCE