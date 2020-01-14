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Topuklu efeler yeşil sahada

Topuklu efeler yeşil sahada
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Aydın'da kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen halı saha turnuvasında kadın gazeteciler topuklu ayakkabı giyerek sahaya çıktı. Türkiye'de geçen yıl 449, Aydın'da ise 4 kadının cinayete kurban gitmesi nedeniyle Selda Bozay, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için kadınlar arasında futbol turnuvası düzenledi. 6 takımın isimleri kentte cinayete kurban giden kadınların isimlerini taşıyor.



■ KAZIM YÖRÜKCE
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