Topuklu efeler yeşil sahada

Aydın'da kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen halı saha turnuvasında kadın gazeteciler topuklu ayakkabı giyerek sahaya çıktı. Türkiye'de geçen yıl 449, Aydın'da ise 4 kadının cinayete kurban gitmesi nedeniyle Selda Bozay, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için kadınlar arasında futbol turnuvası düzenledi. 6 takımın isimleri kentte cinayete kurban giden kadınların isimlerini taşıyor.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
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