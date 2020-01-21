  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Aydın’da 4 kazı tarihe ışık tutacak

’da 4 kazı tarihe ışık tutacak

Aydın’da 4 kazı tarihe ışık tutacak
Giriş Tarihi: 21.1.2020

EGE Bölgesi'nin önemli tarihi zenginliklerinin yer aldığı Aydın'da ikisi antik kent olmak üzere 4 noktada kazı çalışmaları başlatılacak. Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'ndeki Orthasia Antik Kenti, Karpuzlu'daki Alinda Antik Kenti, Kuşadası Dilek Yarımadası ve Beşparmak Dağları'ndaki Latmos'ta yapılacak olan kazı çalışmaları, tarihe adeta ışık tutacak.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da 4 kazı tarihe ışık tutacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN