Aydın’da 4 kazı tarihe ışık tutacak

EGE Bölgesi'nin önemli tarihi zenginliklerinin yer aldığı Aydın'da ikisi antik kent olmak üzere 4 noktada kazı çalışmaları başlatılacak. Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'ndeki Orthasia Antik Kenti, Karpuzlu'daki Alinda Antik Kenti, Kuşadası Dilek Yarımadası ve Beşparmak Dağları'ndaki Latmos'ta yapılacak olan kazı çalışmaları, tarihe adeta ışık tutacak.

MEHMET KAVAS