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Gamze’nin yanarak öldüğü evi dini nikahlı eşi ateşe vermiş

Gamze’nin yanarak öldüğü evi dini nikahlı eşi ateşe vermiş

22.01.2020, 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,15:19

'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dini nikahlı eşi Ü. (41) ile birlikte yaralanan Gamze Esen (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Alp Ü.'nün eşiyle tartışma sonrası evi benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde Pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Esen yaralandı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Esen, ambulansla İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Esen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Alp Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

EVİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ATEŞE VERMİŞ

Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.'nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

DHA

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