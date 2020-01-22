Son depremler: Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar 'son depremler' ve 'Aydın deprem' araştırması yaptı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD 22 Ocak son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son depremler listesi verilerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem merkez üssüne yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde de hissedildi.