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Son depremler: Aydın'da 3.5 şiddetinde

Son depremler: Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem

22.01.2020, 20:09 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,20:33

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan olan 3.5 şiddetinde bir meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar 'son depremler' ve '' araştırması yaptı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD 22 Ocak son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son depremler listesi verilerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem merkez üssüne yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde de hissedildi.

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