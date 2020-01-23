Katilin krokili savunması hakimi kızdırdı

Aydın’da boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun’un sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç’ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun, mahkemede olayı kendi çizdiği krokiyle anlattı. Eşini takip ettirip fotoğrafını çektirdiğini söyleyen Coşkun’un savunması mahkeme başkanını sinirlendirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı (28) kayınvalidesinin cenazesinde yakalayıp bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun (39) hakim karşısına çıktı. Duruşmaya 'Kasten öldürme ve tehdit' suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Gökhan Coşkun ile eşi Fatma Coşkun katılırken, Tuncay Ardıç'ın babası Hayri Ardıç ve Şehriye Ardıç da şikayetçi sıfatıyla hazır bulundu.



KROKİ ÇİZİP GELMİŞ

Kendisini savunması için baro tarafından görevlendirilen avukatı kabul etmeyen ve savunmasını kendi yapacağını belirten Gökhan Coşkun, cinayetin işlendiği yerin kendi çizdiği krokisini mahkeme heyetine göstererek savunmasını yaptı. Mahkemenin olay yerinde keşif yapılması talebini reddettiği için kendisinin kroki hazırladığını belirten Coşkun, "Ben oraya taziye için gittim, bana sandalye ile saldırdılar. Balıkçı olduğum için devamlı yanımda taşıdığım bıçakla kendimi savunurken olay gerçekleşti" dedi.



Mahkemeye sunulan fotoğraf



'BURADA ŞOV YAPMA'

Mahkeme heyetine eşiyle Tuncay Ardıç'ın birlikte olduğu bir fotoğraf sunan Coşkun'a mahkeme başkanı fotoğrafı nereden bulduğunu sordu. Coşkun, "Eşimi takip ettirdim. Arkadaşım bu fotoğrafı çekti. Eşimin beni aldattığını gördüm" diye konuştu. Mahkeme başkanının, 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçundan da hakkında dava açılacağını söylemesinin ardından Coşkun, "Benim eşim değil mi takip ettireceğim tabii ki" deyince mahkeme başkanı, "Burası şov yapılacak yer değil" diyerek tepki gösterdi.



'EŞİM BİR PARANOYAK'

Olayla ilgili dinlenen Gökhan Coşkun'un eşi Fatma Coşkun ise, "Tuncay benim arkadaşımdı. Aramızda bir gönül ilişkisi yoktu. Eşim paranoyaktı' diye konuştu. Mahkeme heyeti, Gökhan Coşkun ile Fatma Coşkun'un 9 yaşındaki kızlarının bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesi, Tuncay Ardıç ile Fatma Coşkun arasındaki HTS kayıtlarının istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devam etmesine karar vererek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

'SİZİ ÇOK SEVİYORUM' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Cinayetin ardından sosyal medyadan "Güzel gözlüm, oğlumla, kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun" paylaşımında bulunan Gökhan Coşkun, jandarmaya teslim olmuştu

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