Oğlunu kanlar içinde görünce yıkıldı

İSTANBUL Ataşehir'de evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yener Yağcı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay dün saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHBAR üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ağır yaralı Yener Yağcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yağcı'yı kanlar içinde yerde gören babası ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinden taksiyle uzaklaşırken kameralara yakalanan saldırganlar ise aranıyor.