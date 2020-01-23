Tartıştığı sevgilisini önce dövdü sonra yaktı

AYDIN’DA 3 gün önce bir evde çıkan yangının ardından tüpün patlamasıyla ağır yaralanan 35 yaşındaki Gamze Esen, hastanede hayatını kaybetti. OLAYIN ardında ise korkunç bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Olay gecesi Esen ile tartışan sevgilisi Fatih Alp Ü’nün evi benzin dökerek yaktığı belirlendi

Nazilli Zafer Mahallesi Giray Konutları'nda 20 Ocak Pazartesi günü akşam saat 21.15 sıralarında meydana gelen yangının ardından kan donduran detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, bir villada kiracı olarak oturan Fatih Alp Ü. ile sevgilisi Gamze Esen'in evde bulunduğu esnada patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında Esen ile Fatih Alp Ü. alevler arasında kaldı. Olayda Esen ağır yaralanırken, Fatih Alp Ü. de hafif yaralı olarak kurtuldu.



'YANARAK ÖLDÜ' DEDİ

Harabeye dönen evde meydana gelen patlama sonrası kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü. kendisine yardım etmeye çalışanlara sevgilisi Gamze'nin öldüğünü söyledi. Eve giren sağlık ve itfaiye ekipleri, Gamze'nin yaşadığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esen, daha sonra İzmir'e sevk edildi. Feci olay, kayıtlara tüp patlaması diye geçti. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evin içerisine benzin dökülerek yangın çıkartıldığını, tüp patlamasının da bu nedenle yaşandığını belirledi. Komşuları ise polise Fatih ve Gamze'nin sık sık kavga ettiğini, olay günü de yaşanan kavganın ardından evde yangın çıktığını anlattı.



ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İtfaiye raporu ve komşuların ifadeleri sonrasında polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olayda kaçmaya çalışırken benzinin parlaması sonucu alevler arasında kalarak yanan Fatih Alp Ü. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan 2 gün sonra Gamze'den acı haber geldi. Ağır yaralı olan Gamze Esen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Polis şimdi yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne getirilen gözü dönmüş sevgiliyi gözaltında tutuyor.



'GARAJDAN ALDIĞIM BENZİNİ ÜZERİNE DÖKÜP ATEŞE VERDİM'

Savcılık tarafından alınan ilk ifadesinde Fatih Alp Ü'nün suçunu itiraf ederek, "Kavga ettik, bana hakaret edince evin garajında bulunan bir bidon benzini üstüne döktüm. Gamze'yi ateşe verdiğim sırada elimdeki benzin bidonu patladı. Ben de alevler içinde kaldım" dediği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ