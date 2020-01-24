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O caniye indirimsiz çifte müebbet istendi

O caniye indirimsiz çifte müebbet istendi
Giriş Tarihi: 24.1.2020

AYDIN'DA sevgilisi Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i kıskançlık nedeniyle pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy'a son duruşmada 'tahrik' indirimi uygulanmaması istendi. Sanık hakkında mahkemeye heyetine sunulan mütelada 'indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis' dendi.

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