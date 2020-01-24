Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Suriye uyruklu Mustafa El Yusuf (24) hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, tüfekten çıkan saçmalar bir manav dükkanının camına isabet etti. Tedaviye alınan El Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SEBAHATTİN ALP
Pompalı tüfekle yaralayıp kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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