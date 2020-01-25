Aydın’da yangın felaketi! Bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve sıçradı

Hayvanların da telef olduğu yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın sabaha karşı Nazilli İlçesi'ne bağlı Kırsal Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi.
25.01.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,10:28
Hayvanların da telef olduğu yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın sabaha karşı Nazilli İlçesi'ne bağlı Kırsal Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi.
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