İkbal, 240 bin lira bulunursa duyacak

Aydın’da 7 yaşındaki İkbal, doğuştan kulakları olmadığı için işitemiyor. Kulak kepçesi yapılarak duyması sağlanacak minik kızın ameliyatları için 240 bin lira gerektiğini söyleyen ailesi, “Yardımseverlerden destek bekliyoruz” dedi

Aydın'da doğuştan iki kulağı olmayan 7 yaşındaki İkbal Eksik'in duyması için bir dizi ameliyat olması gerekiyor. İkbal'in 240 bin lirayı bulacak ameliyatlarının parası için ailesi yardım bekliyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Söke ilçesi Savuca mahallesinde ikamet eden Hikmet Eksik'in dört çocuğundan İkbal Eksik, doğuştan iki kulağı olmadan (Microsia rahatsızlığı) dünyaya geldi. Doktorlar, kulakları olmadığı için duyamayan minik İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söyledi. Buna göre göğüs kafesinden alınacak kıkırdak ile kasık bölgesinden alınacak deri ile kulak kepçesi yapılacak ve ardından kulak deliği açılarak İkbal'in duyması sağlanacak. Ailesi, yaptığı araştırmada 6 ameliyat ı kapsayan bu işlemin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede gerçekleşebileceğini öğrendi. Hastanedeki doktorlarla görüşen baba Hikmet Eksik, kızı İkbal'in yüzde yüz duyma yetisine sahip olacağı söylenen bu operasyonlar için kendisinden 240 bin lira istenince çaresiz kaldı. Ailenin ekonomik durumunun bu ameliyatları kaldıramayacağı Minik İkbal için Aydın Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

BABASINDAN ÇAĞRI

Baba Hikmet Eksik, yardımseverlerin desteğini beklediklerini belirterek, "Kızımın duymaması bizleri çok üzüyor. Yaptığımız araştırma sonucunda kızımın rahatsızlığının bir çaresi olduğunu öğrendik. Kulak kepçesi yapıldıktan sonra kulak deliği açılarak kızım çok rahat işitebilecek. Ancak bu ameliyatları yaptıracak maddi gücümüz yok. Kızımın duyabilmesi için hayırseverlerden ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE