Mücahit öğretmenin yaşam savaşı

Aydınlı öğretmen Mücahit Doğan'ın kök hücre nakli için gereken 200 bin liranın toplanması amacıyla Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Mücahit Doğan, 8 ay önce antrenmandan dönerken evinin önünde araçtan indiği sırada kalp krizi geçirdi. Dili soluk borusuna kaçan Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ölümden döndü. Hastane yolunda üç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Doğan, Nazilli Devlet Hastanesi'nde iki ay yoğun bakımda tutuldu. Beyinde 'hipoksi' nedeniyle hareketsiz yatağa bağımlı hale gelen Doğan, yoğun bakımdan aynı hastanenin palyatif servisine alındı. Mücahit öğretmen için bir umut ışığı ortaya çıktı. Kök hücre tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastaneden randevu alındı. Hastane Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile tedavisi uygun görülen Mücahit öğretmenin kök hücre tedavi masrafı SGK tarafından karşılanmıyor. Hastanenin 200 bin lira olarak belirlediği tedavi masrafları için Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi'nin girişimiyle Aydın Valiliği'nce yardım kampanyası başlatıldı. Burcu Doğan, eşinin sağlığına kavuşması için yardımseverlerden kampanyaya destek istedi

KAZIM YÖRÜKÇE