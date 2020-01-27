‘Yürüyemez’ dediler altı ayda ayaklandı

Aydın'da 6 ay önce motosiklet kazası geçiren ve bir ay yoğun bakımda kalan Şengül Aybek, doktorların yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen 6 ayda ayağa kalktı.

Kaza, Girne mahallesinde 28 Haziran'da meydana geldi. Bir şüpheliyi kovalayan polis aracı, Ayhan Aybek'in (44) kullandığı motosiklete çarptı. Sürücüsü Aybek ile arkasındaki eşi Şengül Aybek (42) yola savrularak kanlar içinde kaldı. Aybek çifti, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağında kırıklar oluşan Ayhan Aybek tedavi edilerek taburcu edilirken, kafasında çatlak ve vücudunda kırıklar olan eşi Şengül Aybek ise bir ay yoğun bakımda kaldı.

EŞİNİN DESTEĞİYLE

Ölümden dönen kadına, doktorları bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Ancak pes etmeyen kadın, eşi Ayhan Aybek'in de destekleri ve fizik tedavi ile 6 ayda yürümeyi başardı.

KAZIM YÖRÜKÇE