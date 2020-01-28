Kül olan köyde vatandaş sokakta kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde 6 evin kül olduğu yangının acı boyutu ortaya çıktı. Yangında evlerinin yanması sonucu 13 vatandaş kış gününde sokakta kalırken muhtarlık, yangın mağduru vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Işıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut, sokakta kalan vatandaşların yiyecek ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yardım beklediklerini belirterek, "Şimdilik bu vatandaşları diğer köy sakinleri evlerinde misafir ediyor. Yangın mağdurlarının giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyaya Aydınlıların destek vermesini bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE