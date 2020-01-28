Zeytin hasadına kilit vurdu

Aydın’da bir kiracı, zeytin bahçelerine giden yolun yer aldığı arazinin etrafını tel çitlerle çevirerek kapısına kilit vurdu. Zeytin üreticileri yaklaşık 96 yıldır kullandıkları yolun tel örgüyle çevrilmesi nedeniyle tarlalarına gidemiyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bir araziyi kiralayan kişi, birçok üreticinin zeytin bahçelerine giden yolun yer aldığı arazisinin etrafını tel çitlerle çevirerek kapısına kilit vurdu. Yaklaşık 96 yıldır kullandıkları yoldan artık faydalanamayan üreticiler, bahçelerindeki zeytin ağaçlarının hasadını geç yapmak zorunda kalarak ürün kaybı yaşadı. Yolun kapanmasından dolayı mağdur olduklarını belirten üreticiler, yardım talep etti.

AĞAÇTA BEKLİYOR

Geçen yıl Haziran ayından bu yana yolun kapalı olduğunu kaydeden üretici Kemal Selçuk, "Yıllardır bu yolu kullanarak zeytin bahçelerimize gidiyorduk. Araziyi kiralayan kişi yolu kapattı. Artık 26 metrelik bu yolu kullanamıyoruz. Yolu kullanamadığımız için zeytin hasadını zamanında yapamadık, ürünlerimiz 3-4 ay ağaçta kaldı. Bine yakın ağaç, bu sürede dalında zeytinle bekledi. Zeytinleri zamanında toplayamadığımız için kalitede büyük bir kayıp yaşadık. Bu durum sadece bizim için değil, ülke ekonomisi için de bir kayıp. Yolun açılmasıyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemenin ne zaman tamamlanacağı belli değil. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS