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Buharkent’teki metruk bina kent müzesı olacak

Buharkent’teki metruk bina kent müzesı olacak
Giriş Tarihi: 29.1.2020

Başkanı , restorasyon çalışmaları için ihalesi yapılan üzerindeki tarihi sarı binayı Kent Müzesi’ne dönüştüreceklerini söyledi

Aydın'ın ilçesi Buharkent'te Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi sarı bina, ilçeye kent müzesi olarak kazandırılacak. Buharkent Belediyesi tarafından satın alınan tarihi sarı binayla ilgili restorasyon ihalesi yapıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi sarı bina, özel eserlerin sergilendiği bir kent müzesine dönüştürülecek.

BÜTÜN İZİNLER ALINDI
İlçeye Kent Müzesi kazandıracaklarını belirten AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Kültür Varlığı olarak tescilli olan ve Belediyemiz tarafından satın alınan binanın, restorasyon için gerekli izinleri alınmış olup, restorasyon ihalesi yapıldı. Bu tarihi sarı bina restorasyonundan sonra Buharkentimize Kent Müzesi olarak hizmet sunacak. İnşallah Taze İncir Festivali'nde açılışını yapacağımız Kent Müzemiz, Buharkentimize hayırlı olsun" dedi.

MEHMET KAVAS

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