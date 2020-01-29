İncirliova Erbeyli’de trafik lambası sevinci

Aydın İncirliova'nın Erbeyli ve sanayi kavşaklarına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimi sonucunda konulan trafik lambaları sayesinde yaya ve araçlar artık bölgeden daha güvenli şekilde geçiyor.

Trafik kazalarına davetiye çıkaran kavşağa trafik lambalarının konulmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, "Hem Erbeyli Kavşağı, hem de Sanayi Kavşağı vatandaşımızın korkulu rüyasıydı. Aydın Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş'ın devreye girmesiyle kavşaklara trafik lambaları konuldu. Elektrik abonelik işlemleri tamamlandıktan hemen sonra da lambalar çalışmaya başladı. Bu durumdan vatandaşlarımız da memnun oldu. Her zaman vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.