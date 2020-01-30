Vefalı Çinli gelin ailesini riske sokmadı

Türkiye, Aydın'da yaşayan Volkan Alacaoğlu'nun Çinli eşi Pan Caigun ve 3 yaşındaki oğlu Shucheng Pan için seferber oldu. Alacaoğlu'nun eşi ve çocuğu için Türkiye Cumhuriyeti Çin Konsolosluğu yetkilileri, Türkiye'ye tahliye talebinde bulundu.

Eşinin ve çocuğunun ailesini ziyaret etmek için bir süre önce Çin'e gittiğini kaydeden Alacaoğlu, "Eşimin ailesi Vuhan kentine 3 saat uzaklıktaki Xiangyang beldesinde yaşıyor. Şu an sağlık durumları iyi, sorun yok. Türkiye Cumhuriyeti Çin Konsolosluğu yetkilileri tahliye talebinde bulundu. Ancak tahliye esnasında Çin'de olumsuz bir durumla karşılaşmamak için bu tahliye talebini kabul etmedik. Virüsü kapıp riske girmemek için eşim Türkiye'ye gelmek istemedi. Kendisini, ailesini ve Türkiye'deki insanları riske atmamak için ülkesinde kaldı" diye konuştu.

DIŞARI ÇIKMIYORLAR

Türkiye Cumhuriyeti Çin Konsolosluğu yetkililerine teşekkür eden Alacaoğlu, "Bizi her gün arayarak bilgi verdiler ve gereken desteği sağladılar. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Ailem şuan evden dışarı çıkmıyor. Evin kapısını kimseye açmıyorlar. Evde bir senelik yiyecek stok etmişler. Bir an önce bu salgının sona ermesi için Allah'a dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

MEHMET KAVAS