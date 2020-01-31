Aydın’ın meşhur çöp şiş mekanlarına yıkım kararı

Aydın'ın Söke ilçesinde ünlülerin uğrak yeri olan çöp şişçilere, belediye tarafından alınan yıkım kararı doğrultusunda dükkanları boşaltmaları için tebligat gönderildi. Çöp şiş işletmecileri karara tepki göstererek hukuki yollarda başvuracaklarını söylediler. Söke- Bodrum Çevreyolu Sanayi Sitesi yolu kenarında 1996 yılından bu yana hizmet veren ve 4 yıl önce Söke Belediyesi'nin planlamalarına uygun olarak işyerlerini modern hale getiren çöpşişçi esnafı belediye ekiplerince kendilerine tebliğ edilen, "İşyerlerinizi 15 gün içerisinde boşaltacaksınız" emriyle şoke oldu.

YARGIYA GİDECEĞİZ

Uzun yıllar hizmet verdikleri işyerlerini bulundukları turizm yolu güzergahına uygun şekilde modern hale getirmek için ellerindeki parayı harcayan, yetmediği gibi kredi kullanan ve hala kredi taksitini ödemeye devam eden esnaf, bu tebligatlar karşısında, "Burası yıkılacaksa niçin bizi masrafa soktunuz, biz işyerlerimizi modern hale getirip hem Söke Halkı'na hem de yolu kullananlara hizmet verirken nereden çıktı bu karar" diyerek tepki gösterdi. Çöpşiş işletmecileri yıkım kararının durdurulması için hukuki mücadele başlatacaklarını ifade ettiler.

KAZIM YÖRÜKCE