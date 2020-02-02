Elektronik kelepçeyi kırınca enselendi

Aydın Didim'de boşandığı eski eşine kameralar önünde yaklaşmayacağının sözünü veren Murat Cem Kara, sözünde duramadı. Kendisine takılan elektronik kelepçeyi kırarak kaçan Kara, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Didim'in Efeler Mahallesi'nde boşandığı eski eşine yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan Murat Cem Kara, sözünü tutmadı. 32 yaşındaki Zeliha Erdemir, 3 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara'nın kendisini ölümle tehdit etmesinin ardından sosyal medyada 'Ölmeden sesimi duyun' diyerek yardım istemişti. Yeni Asır'ın '47. Çığlık' başlığıyla okurlarına manşetten duyurduğu haberin ardından Aydın Barosu'na kayıtlı avukatlar Zeliha hakkında koruma tedbiri kararının uygulanması için girişimlerde bulunmuştu.



2 GÜN ÖNCE KIRIP KAÇTI

Adres değişikliği nedeniyle mahkemenin hakkında verdiği 6 aylık uzaklaştırma kararı bir türlü kendisine tebliğ edilemeyen Murat Cem Kara'ya güvenlik güçleri tarafından karar tebliğ edilirken, mahkeme kararıyla Kara'nın ayağına 3 ay süreyle elektronik kelepçe takıldı. Türkiye'de ilk kez bele takılan elektronik kelepçe ile Kara, eski eşi Zeliha Erdemir'e 1 ay boyunca hiç yaklaşmadı. Belinde elektronik kelepçeyle gezen Kara, 2 gün önce eşinin dışarıya çıktığını öğrenince yanına gitmek için belindeki elektronik kelepçeyi kırıp kaçtı.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kelepçeden sinyal alamayan emniyet yetkilileri, Zeliha Erdemir'i telefonla bilgilendirdi. Erdemir, polisin "Cihazınızı kapatıyoruz, karşı tarafın cihaz kırıldı. Dikkatli olun, evinizin kapı ve pencerelerini kapatın. Dışarıya çıkmayın, devriye ekibimizi hemen evinize yönlendiriyoruz" uyarısıyla şoke oldu. Belindeki elektronik kelepçeyi kırıp kaçan Murat Cem Kara, çok geçmeden polis ekiplerince sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemenin elektronik kelepçeyle ilgili tedbir kararını ihlal etmesi durumunda 30 gün zorlama hapis cezası hükmü gereğince Kara, tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE