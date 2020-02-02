Otobüs durağında en acı bekleyiş

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kızı gözlerinin önünde hayatını kaybeden anne, otobüs durağında uzun süre işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Acılı anne, daha sonra polis ekipleri tarafından bir araca alındı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi.