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Otobüs durağında en acı bekleyiş

Otobüs durağında en acı bekleyiş

02.02.2020, 12:47

'da meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kızı gözlerinin önünde hayatını kaybeden anne, otobüs durağında uzun süre işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Acılı anne, daha sonra polis ekipleri tarafından bir araca alındı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi.

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