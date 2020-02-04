“Buharkent’i marka şehir yapacağız”

Aydın Buharkent, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol’un projeleriyle marka şehir hedefinde önemli adımlar attı. Vatandaşın takdirini kazanan Başkan Erol, projelerini Yeni Asır’a anlattı
Sanayi, tarım, turizm ve kültür alanında Buharkent'in adını tüm Türkiye'ye duyuran Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın'da en çok sevilen başkanlar arasında yer alıyor. Her yönüyle vatandaşın takdirini toplayan Başkan Erol, yaptıkları ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili Yeni Asır Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a önemli açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞMAYA DEVAM
● Buharkent'te 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Hayata geçirdiğiniz projeler hakkında bilgiler verebilir misiniz?
Görevimize geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda projeler hazırladık. İlçemizin kalkınmasını sağladık. Buharkent Belediyesi olarak ilçemizdeki 26 noktaya mobese kameraları yerleştirdik. Bu kameralarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Yollarımızı 320 bin alanı parke taşıyla döşedik. İlçemizin gözbebeği olan üniversiteye 1,5 milyon liralık yatırım yaptık. Düğün salonları inşa ettik. Hizmet araçları alarak filomuzu güçlendirdik. Gelenbe Mesire alanını 2 milyonluk yatırımla yeniledik. Futbol sahamızı düzenledik. 5 tane spor tesisi yaptık. Her zaman bu ilçeye ve vatandaşlarımıza layık olmak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
● Taze İncir Festivali'ne büyük önem veriyorsunuz. Festival ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Taze incir Aydın ve Buharkent için çok önemli. En doğru şekilde tanıtımını yapmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz bu festivalle taze incirimizi dünyaya duyuyoruz, yerel üreticimize destek oluyoruz ve ilçe esnafına katkıda bulunuyoruz. Geçen yılki festivale katılım çok yüksek oldu. Mutlu ve gururluyuz. İncirimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Buharkent Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi
İLK MİLLET BAHÇESİ
● Aydın'a ilk Millet Bahçesi'ni kazandıran birisi olarak bu projenizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Bu proje için ilk olarak Çağlayan Deresi'nde çalışmalar gerçekleştirdik. Biz göreve geldiğimiz 2014 yılında adeta bir çöplük olan bu bölgeye yaptığımız ıslah çalışmalarıyla ilçemize güzel bir alan kazandırdık. Bu bölgemizin yanındaki araziye Aydın'ın ilk Millet Bahçesi'ni yaptık. 35 bin metrekarelik büyük bir alan burası. İçerisinde bir bisiklet yolu, yürüyüş yolu, iki gölet ve bu göletleri birbirine bağlayan şelalemiz var. İki tane kafeterya, kaykay alanı, jimnastik alanı, spor alanı çocuk oyun alanı ve piknik alanı var. Çok güzel bir cazibe merkezi haline gelecek. Buranın adı Buharkent Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, hayatta olmayan gazilerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum.
YENİ OSB, PAZARYERİ VE SEYİR TEPESİ GELIYOR
İlçelerindeki pazaryeri sorununu çözeceğini kaydeden Başkan Erol, "Pazaryerini Mayıs'ta açacağız. Seyir Tepesi'nin de inşaatına başlayacağız. Ortakçı kaplıcasını hayata geçireceğiz. Kent müzesi inşa edeceğiz. 670 dönüm arazi üzerinde yer alacak olan Organize Sanayi Bölgesi yüzde 90'lık bir doluluğa ulaştı. Burada 25 firma yer alacak. Aydın ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İHSAN KARATAŞ / FOTOĞRAFLAR: MEHMET KAVAS
ÇALIŞMAYA DEVAM
● Buharkent'te 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Hayata geçirdiğiniz projeler hakkında bilgiler verebilir misiniz?
Görevimize geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda projeler hazırladık. İlçemizin kalkınmasını sağladık. Buharkent Belediyesi olarak ilçemizdeki 26 noktaya mobese kameraları yerleştirdik. Bu kameralarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Yollarımızı 320 bin alanı parke taşıyla döşedik. İlçemizin gözbebeği olan üniversiteye 1,5 milyon liralık yatırım yaptık. Düğün salonları inşa ettik. Hizmet araçları alarak filomuzu güçlendirdik. Gelenbe Mesire alanını 2 milyonluk yatırımla yeniledik. Futbol sahamızı düzenledik. 5 tane spor tesisi yaptık. Her zaman bu ilçeye ve vatandaşlarımıza layık olmak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
● Taze İncir Festivali'ne büyük önem veriyorsunuz. Festival ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Taze incir Aydın ve Buharkent için çok önemli. En doğru şekilde tanıtımını yapmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz bu festivalle taze incirimizi dünyaya duyuyoruz, yerel üreticimize destek oluyoruz ve ilçe esnafına katkıda bulunuyoruz. Geçen yılki festivale katılım çok yüksek oldu. Mutlu ve gururluyuz. İncirimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Buharkent Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi
İLK MİLLET BAHÇESİ
● Aydın'a ilk Millet Bahçesi'ni kazandıran birisi olarak bu projenizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Bu proje için ilk olarak Çağlayan Deresi'nde çalışmalar gerçekleştirdik. Biz göreve geldiğimiz 2014 yılında adeta bir çöplük olan bu bölgeye yaptığımız ıslah çalışmalarıyla ilçemize güzel bir alan kazandırdık. Bu bölgemizin yanındaki araziye Aydın'ın ilk Millet Bahçesi'ni yaptık. 35 bin metrekarelik büyük bir alan burası. İçerisinde bir bisiklet yolu, yürüyüş yolu, iki gölet ve bu göletleri birbirine bağlayan şelalemiz var. İki tane kafeterya, kaykay alanı, jimnastik alanı, spor alanı çocuk oyun alanı ve piknik alanı var. Çok güzel bir cazibe merkezi haline gelecek. Buranın adı Buharkent Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, hayatta olmayan gazilerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum.
YENİ OSB, PAZARYERİ VE SEYİR TEPESİ GELIYOR
İlçelerindeki pazaryeri sorununu çözeceğini kaydeden Başkan Erol, "Pazaryerini Mayıs'ta açacağız. Seyir Tepesi'nin de inşaatına başlayacağız. Ortakçı kaplıcasını hayata geçireceğiz. Kent müzesi inşa edeceğiz. 670 dönüm arazi üzerinde yer alacak olan Organize Sanayi Bölgesi yüzde 90'lık bir doluluğa ulaştı. Burada 25 firma yer alacak. Aydın ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İHSAN KARATAŞ / FOTOĞRAFLAR: MEHMET KAVAS
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