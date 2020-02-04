“Buharkent’i marka şehir yapacağız”

Aydın Buharkent, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol’un projeleriyle marka şehir hedefinde önemli adımlar attı. Vatandaşın takdirini kazanan Başkan Erol, projelerini Yeni Asır’a anlattı

Buharkent Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi

PAZARYERİ

SEYİR

anayi, tarım, turizm ve kültür alanında Buharkent'in adını tüm Türkiye'ye duyuran Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın'da en çok sevilen başkanlar arasında yer alıyor. Her yönüyle vatandaşın takdirini toplayan Başkan Erol, yaptıkları ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili Yeni Asır Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a önemli açıklamalarda bulundu.Görevimize geldiğimizilk günden itibarenvatandaşlarımızın menfaatidoğrultusunda projelerhazırladık. İlçemizinkalkınmasını sağladık.Buharkent Belediyesiolarak ilçemizdeki 26noktaya mobese kameralarıyerleştirdik. Bukameralarla vatandaşlarımızıncan ve mal güvenliğinisağladık. Yollarımızı320 bin alanı parke taşıyladöşedik. İlçemizin gözbebeğiolan üniversiteye1,5 milyon liralık yatırımyaptık. Düğün salonlarıinşa ettik. Hizmetaraçları alarak filomuzugüçlendirdik. GelenbeMesire alanını 2 milyonlukyatırımla yeniledik.Futbol sahamızı düzenledik.5 tane spor tesisiyaptık. Her zaman builçeye ve vatandaşlarımızalayık olmak için çalıştıkve çalışmaya devamedeceğiz.Taze incir Aydın veBuharkent için çokönemli. En doğru şekildetanıtımını yapmamızgerekiyor. Düzenlediğimizbu festivalle tazeincirimizi dünyaya duyuyoruz,yerel üreticimizedestek oluyoruz ve ilçeesnafına katkıda bulunuyoruz.Geçen yılki festivalekatılım çok yüksekoldu. Mutlu ve gururluyuz.İncirimize sahip çıkmayadevam edeceğiz.Üreticilerimizin yanındaolmayı sürdüreceğiz.Bu proje için ilk olarakÇağlayan Deresi'ndeçalışmalar gerçekleştirdik.Biz göreve geldiğimiz2014 yılında adetabir çöplük olan bu bölgeyeyaptığımız ıslah çalışmalarıylailçemize güzelbir alan kazandırdık.Bu bölgemizin yanındakiaraziye Aydın'ın ilkMillet Bahçesi'ni yaptık.35 bin metrekarelikbüyük bir alan burası.İçerisinde bir bisikletyolu, yürüyüş yolu, ikigölet ve bu göletleri birbirinebağlayan şelalemizvar. İki tane kafeterya,kaykay alanı, jimnastikalanı, spor alanı çocukoyun alanı ve piknik alanıvar. Çok güzel bir cazibemerkezi haline gelecek.Buranın adı BuharkentBelediyesi 15 TemmuzMillet Bahçesi. Bu vesileylebütün şehitlerimizi,hayatta olmayan gazilerimizive 15 Temmuz şehitlerimizirahmet, minnet,şükranla anıyorum.İlçelerindeki pazaryeri sorununu çözeceğini kaydeden Başkan Erol, "Pazaryerini Mayıs'ta açacağız. Seyir Tepesi'nin de inşaatına başlayacağız. Ortakçı kaplıcasını hayata geçireceğiz. Kent müzesi inşa edeceğiz. 670 dönüm arazi üzerinde yer alacak olan Organize Sanayi Bölgesi yüzde 90'lık bir doluluğa ulaştı. Burada 25 firma yer alacak. Aydın ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.