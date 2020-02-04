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Motosiklete bağladığı köpeği sürükledi

Motosiklete bağladığı köpeği sürükledi
Giriş Tarihi: 4.2.2020
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, köpeği motosikletin arkasına iple bağlayıp yolda kilometrelerce koşturdu. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücülerin, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü motosiklet sürücüsü Ayhan Ç'yi gözaltına aldı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler de sosyal medyadan köpeğe işkence çektiren sürücüye tepki yağdırdılar.

■ İHSAN KARATAŞ
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