Motosiklete bağladığı köpeği sürükledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, köpeği motosikletin arkasına iple bağlayıp yolda kilometrelerce koşturdu. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücülerin, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü motosiklet sürücüsü Ayhan Ç'yi gözaltına aldı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler de sosyal medyadan köpeğe işkence çektiren sürücüye tepki yağdırdılar.



■ İHSAN KARATAŞ