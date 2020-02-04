O cani 20 yılla kurtuldu

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldüren sanık Ercan Öztürk'ün karar duruşmasında mahkeme, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi uygulayarak 20 yıla düşürdü. Karara tepki gösteren Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, karara itiraz edeceklerini söyledi. Aydın Kadın Hakları Derneği Başkanı Habibe Gürer ise sanığa verilen 20 yıl hapis cezasının kadın cinayetlerini engellemeyeceğini, teşvik edeceğini dile getirdi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
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