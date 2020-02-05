Vali Köşger’in talimatıyla Yağmur için seferberlik

Aydın'da beyin sapı tümörü nedeniyle yaşam savaşı veren 13 yaşındaki Yağmur Ekin Azun'un tedavisi için Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Aileyle görüşen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, genç kızın tedavisi için tıbbi destek sağlayacak.



'HELİKOPTERLE GİDERİZ'

Yeni Asır'ın 1 Şubat'ta 'Kızımızı kurtarın' başlığıyla gündeme taşıdığı Yağmur Ekin Azun'un sağlığına kavuşması için seferberlik ilan edildi. İncirliova'da yaşayan Yağmur Ekin Azun'un 17 ay önce aniden vücut dengesi bozuldu, gözünde ise kayma oluştu. 13 yaşındaki kızda beyin sapında tümör tespit edildi. Yağmur için doktorlar, 'yapacak bir şeyimiz kalmadı' derken, gözü yaşlı ailenin feryadını Yeni Asır, 'Kızımızı kurtarın' başlığıyla duyurdu. Ardından Vali Köşger, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e talimat verdi. Yağmur'un tedavisi için gereken tüm çalışmaların yapılacağını belirten Açıkgöz, "Tedaviyi üstlenecek doktorun bulunmasına çalışıyoruz. İstanbul'da bir meslektaşımızla iletişime geçtik. Kızımızı ambulans uçakla götüreceğiz. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



Mehmet Kavas