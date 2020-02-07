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10 yaşındaki Oktay feci şekilde öldü

10 yaşındaki Oktay feci şekilde öldü
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde amcasının çalıştırdığı yem karma makinesinin şaftına, kıyafeti takılan 10 yaşındaki Oktay Tunca feci şekilde hayatını kaybetti. Şoförlük yapan İbrahim Tunca ile ev hanımı Dilek Tunca'nın 2 çocuğundan biri olan Oktay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle aile sinir krizleri geçirdi.

ÜMİT ÖZMEN

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