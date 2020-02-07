10 yaşındaki Oktay feci şekilde öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde amcasının çalıştırdığı yem karma makinesinin şaftına, kıyafeti takılan 10 yaşındaki Oktay Tunca feci şekilde hayatını kaybetti. Şoförlük yapan İbrahim Tunca ile ev hanımı Dilek Tunca'nın 2 çocuğundan biri olan Oktay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle aile sinir krizleri geçirdi.

ÜMİT ÖZMEN