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Aydınlı şehit Uzman Çavuşu binlerce hemşehrisi uğurladı

Aydınlı şehit Uzman Çavuşu son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

07.02.2020, 15:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,15:06

'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ afetinde şehit düşen Aydınlı Muammer Keskin, binlerce hemşerisi tarafından uğurlandı. Aileyi ziyaret eden Aile Çalışma ve , şehidin 3 aylık kızı Kumsal’ı kucağına alarak okşadı.

Van-Bahçesaray karayolunda, 5 kişinin öldüğü çığ afetinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, sabah saatlerinde Çine Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Çine'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Son kez getirildiği evinde helallik alındığı sırada, üvey babası Nizamettin Koca ve kardeşleri Coşkun ve Efekan gözyaşlarını tutamadı.

Babası Mesut Keskin'i daha çocukken kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'ın naaşı, aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Çine Çarşı Camisine götürüldü.



BAKAN SELÇUK AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Muammer Keskin'in ailesini evinde ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. Şehidin annesi Rabişa Koca ve eşi Zeynep Keskin'e taziyede bulunan Bakan Selçuk, şehit Keskin'in 3 aylık bebeği Kumsal'ı kucağına alarak sevdi.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin naaşı, Çine Soğancılar Camisinde öğle namazına müteakip Aydın Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karahayıt İdil Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

İHA

Aydınlı şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı

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