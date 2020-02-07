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Evinin küle dönüşünü gözyaşlarıyla izledi

Evinin küle dönüşünü gözyaşlarıyla izledi
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Aydın Karacasu ilçesinde çıkan yangında, Neket ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Evinin yanmasını gözyaşlarıyla izleyen 66 yaşındaki Dursun Neket, "İçeride zeytinyağlarım vardı, bir yıllık emeklerim yandı" dedi. Yangının, ocağın gaz kaçırması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

ÜMİT ÖZMEN

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