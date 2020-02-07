İki kutu içki için katil oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bakkala olan bira borcunu istediği için Serkan Horzum'u (45) öldüren Selim Cesur'a (58) indirimsiz müebbet hapis cezası verildi. Hıdırbeyli Mahallesi'nde 2 yıl önce gerçekleşen olayda, bakkal işleten evli ve üç çocuk babası Serkan Horzum, bakkala olan borcunu ödemediği için tartıştığı Selim Cesur tarafından bakkal dükkanında pompalı tüfekli öldürüldü. Olayın ardından kaçan Cesur, jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalanarak tutuklandı.

Mahkemece son sözü sorulan sanık Cesur, "Pişmanım ama ben ne kadar suçluysam, öldürdüğüm kişi benden daha suçlu" dedi. Mahkeme sanığa, müebbet hapis cezası verdi.

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