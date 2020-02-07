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Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 7 kişi, Aydın ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rukeyya Ali, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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