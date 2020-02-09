Aydın'da restoran işleten Okan Çiftçi (45), tandır kuyusunun yanında asılı halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, evli ve 2 çocuk babasıydı.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın'da restoran işleten Okan Çiftçi (45), tandır kuyusunun yanında asılı halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, evli ve 2 çocuk babasıydı.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydınlı esnafın sır ölümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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