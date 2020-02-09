Depremzedelere destek yağıyor

Kuyucak Belediyesi, Elazığ ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. Toplanan kuru gıdalar, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda toplandı. İlk parti gıdalar, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Millet olarak kenetlenip, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm kardeşlerimize geçmiş olsun. Kuyucak, halkı olarak depremzede vatandaşlarımıza yardım eli uzattık. Kampanyamız devam edecek" dedi.

İHSAN KARATAŞ/ SEBAHATTİNALP/KAZIM YÖRÜKCE