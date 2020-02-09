‘Hastalık değil siz güçlüsünüz'

Aydın'ın Efeler ilçesinde annesi Filiz Yaşar ile birlikte yaşayan Emirhan Bek'e 8 yaşında lenfoma kanseri teşhisi kondu. Küçücük bedeniyle kanserle savaşmaya başlayan Emirhan, tedavi sürecinde annesinin desteğini alarak doktorlarının çabasıyla kanseri yendi. 2020'de sağlığına kavuşan Emirhan, okuluna geri döndü. Yarıyıl tatilinde takdir belgesi alan küçük, çocuk kansere karşı verdiği mücadeleyi Yeni Asır'a anlattı.

'SİZ DE YENEBİLİRSİNİZ'

İlk kansere yakalandığında her şeyden habersiz olduğunu dile getiren Emirhan, "2014'te kanserle dansımız başladı. Ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan bilir. 2020'ye geldiğimizde davetsiz misafirim tamamen bedenimi terk etti. Kanser artık çağımızın en önemli hastalığı. Ancak kanserden değil, geç kalmaktan korkun. Ben kanseri yendim, sizler de yenebilirsiniz. Kanser değil siz güçlüsünüz. Kanserle mücadele edenler asla pes etmeyin" diyerek kanser hastalarına moral aşıladı.

Kazım YÖRÜKCE