Öğrencileri ilaç oldu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Feride Öztekin, 2016 yılının Kasım ayında, hayatının en acı haberini aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne giden Feride öğretmene, meme kanseri teşhisi kondu. Feride öğretmen için zor günler başladı. Tedavi sürecine giren Feride öğretmen, kemoterapi aldı, ameliyat oldu. Bu dönemde Feride öğretmen, çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalarak mesleğine ara verdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Hastane ve evi arasında yaşamını sürdüren Feride öğretmenin ilacı adeta canından çok sevdiği öğrencileri oldu. Feride öğretmen, yeniden öğrencilerine kavuşabilmek için bu amansız hastalığı yeneceğine inandı. Öğrencileri için yaşam savaşı başlatan Feride öğretmen, tedavilere olumlu cevap verdi. Her geçen gün hızla iyileşme gösteren Feride öğretmeni de bu süreçte öğrenci, veliler ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı. Hastalığı döneminde zor günler geçiren Feride öğretmen, kanserin üstesinden gelerek yaşama tutundu ve sağlığına kavuştu. Şimdi kanser hastalarına moral olmak için öğrencileriyle birlikte 'Saçım sana feda olsun' projesini hayata geçiren Feride öğretmen, "Kanser, tedavinin yanında moral ve sevgiyle yenilebilen bir hastalık. Umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Mehmet KAVAS