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Şehidin hatırası odasında yaşıyor

Şehidin hatırası odasında yaşıyor
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Kadriye Uzun ve babası Ali Rıza Uzun çifti, şehit olan oğullarının hatırasını 17 yıldır odasında yaşatıyor. Elazığ'a bağlı Palu ilçesinde nöbet tutan asker tarafından kasten vurularak 13 Nisan 2003 tarihinde şehit edilen Jandarma Komando Çavuş Ali İhsan Uzun'un ailesi, oğullarının odasını onun hatırasını yaşatan müzeye dönüştürdü. Şehidin annesi Kadriye Uzun ve babası Ali Rıza Uzun, oğullarının büyüdüğü odayı, şehit düşmesinin ardından anılarıyla doldurdu. Şehit oğullarının askerlik ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını odasının duvarına asan aile, özel eşyalarını da bir kutuda saklayarak 17 yıldır aynı düzenle koruyor.

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