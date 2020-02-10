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’da araçlar karda mahsur kaldı

Aydın’da araçlar karda mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 10.2.2020

AYDIN'DA şehir merkezinde kara hasret kalan vatandaşlar, yüksek kesimlere kar yağınca soluğu yaylalarda aldı. Efeler'deki Paşa Yaylası'na çıkan vatandaşlar, beyaz örtünün üzerinde gönüllerince eğlendi. Dönüşte ise araçlarıyla kara saplanan ve mahsur kalan vatandaşlar, - 8 derece soğukta, araçlarında ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolu açmasını bekledi.

İHSAN KARATAŞ

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