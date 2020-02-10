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Kış günü evsiz kaldı gözyaşlarına boğuldu

Kış günü evsiz kaldı gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 10.2.2020

Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'nde Mehmet- Melek Bahçe çiftinin kiralık oturduğu evde elektrik arızasından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Akrabalarından misafirlikten dönen Bahçe ailesi, evlerinin yandığını görünce sinir krizleri geçirdi. Evlerinin yanmasını gözyaşları içinde izleyen Melek Bahçe, "Ev yandı, eşyalar kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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