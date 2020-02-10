Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'nde Mehmet- Melek Bahçe çiftinin kiralık oturduğu evde elektrik arızasından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Akrabalarından misafirlikten dönen Bahçe ailesi, evlerinin yandığını görünce sinir krizleri geçirdi. Evlerinin yanmasını gözyaşları içinde izleyen Melek Bahçe, "Ev yandı, eşyalar kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
Kış günü evsiz kaldı gözyaşlarına boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.