Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitede başlayan 'Askıda yemek' uygulaması ile bir ay içerisinde bin 500 öğrencinin ücretsiz yemek yediğini söyledi. Öğrencilerle diyalogları güçlendirerek sağlıklı iletişim kurabilmek ve öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlenen Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu'nda öğrencilerle buluştu.
DESTEK OLMA ZAMANI
Prof. Dr. Aldemir, "Askıda Yemek ve ADVAK Eğitim Bursu ile öğrencilerimize destek olan STK'lara üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
‘Askıda yemek’ten bin 500 ögrenci faydalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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