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Buharkent’e seyir terası yapılıyor

Buharkent’e seyir terası yapılıyor
Giriş Tarihi: 12.2.2020

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Karaburnu mahallesine seyir terası yapılıyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Karaburnu'nun kuzeyinde bulunan tepe noktasına yapılacak 2 bin metrekarelik seyir terası çalışmalarını inceledi. Kentin kuşbakışı izlenmesine olanak sağlayacak projeyi denetleyen Başkan Erol, içerisinde kafeteryalar, çocuk oyun alanları ile seyir mekanlarının bulunacağı bir alanın hizmete açılacağını söyledi.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK
İlçeye değer katacak çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Erol, "İlçe sakinlerimizin merakla beklediği ve yoğun bir talepte bulunduğu seyir terası çalışmalarımıza başladık. Kentimize hakim bir noktaya yapılacak olan bu teras sayesinde ilçemizin tanınması, gelişip ve kalkınması da sağlanacak. Aynı zamanda ilçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri turizme kazandıracağız" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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