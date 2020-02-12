Aydın'da biri Azerbaycan vatandaşı olan iki üniversite öğrencisinin yaşadığı evde 963 ecstacy hap, 200 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ele geçirildi. Azerbaycan vatandaşı Ahmet A. ile Ali Osman Ç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevine gönderildi.
MEHMET KAVAS
Uyuşturucu satan öğrenciler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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