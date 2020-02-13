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Bu kazadan yara almadan kurtuldu

Bu kazadan yara almadan kurtuldu
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Okul duvarına çarparak durabilen araç adeta hurdaya döndü. Sürücü İ.Ü. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

MEHMET KAVAS

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