Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Okul duvarına çarparak durabilen araç adeta hurdaya döndü. Sürücü İ.Ü. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
MEHMET KAVAS
Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Okul duvarına çarparak durabilen araç adeta hurdaya döndü. Sürücü İ.Ü. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
MEHMET KAVAS
Bu kazadan yara almadan kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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